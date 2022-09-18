مستجدات الغزو الروسي.. أوكرانيا تستعيد مناطقها و”بايدن” يحذر من الحـرب النووية

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واصلت القوات الأوكرانية، استعادة مناطق واسعة في الشرق من القوات الروسية بفضل الأسلـحة الثقيلة التي أرسلها الغرب إلى كييف، حيث تزامن ذلك مع وجود تخوفات من إمكانية توجيه روسيا ضـربة نووية استعراضية.

بايدن يحذر بوتين من الحـرب النووية

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين من استخدام أسلـحة كيميائية أو نووية تكتيكية غداة الخسائر الكبيرة التي مني بها في الحـرب في أوكرانيا.

وقال بايدن، إنه إذا فعل ذلك “بوتين” فإن هذا سيغير وجه الحـرب بشكل لا مثيل له منذ الحـرب العالمية الثانية، مضيفاً: “سيصبحون (الروس) منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى”.

بدوره شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن حـربه ضد جارة بلاده الموالية للغرب تمضي وفق الخطة الموضوعة.

ونوه إلى أن عمليات بلاده الهجومية في دونباس لا تتوقف، كما أنها تتقدم بوتيرة بطيئة والجيش الروسي يحقق المزيد من التقدم على الأرض.

طلب أوروبي بمحاكمة روسيا

طالبت الجمهورية التشيكية التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، بتأسيس محكمة دولية متخصصة في جرائم الحـرب، بعد العثور على مقابر جماعية جديدة في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي: “في القرن الحادي والعشرين، لا يمكن تصور اعتداءات شنـيعة كهذه على السكان المدنيين”، مضيفاً: “أدعو إلى تأسيس محكمة دولية خاصة في أسرع وقت تتولى ملاحقة جريمة العـدوان”.

إعادة توصيل محطة زابوريجيا بشبكة الطاقة

أكدت السلطات الأوكرانية، أنه جرى إعادة توصيل محطة الطاقة النووية زابوريجيا بشبكة الطاقة الأوكرانية.

وأبلغت السلطات خلال الساعات الماضية، مكتب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بهذا الأمر من قبل ممثليها في الموقع.

ويوفر الخط الذي يعمل بقوة 750 كيلوفولت الذي تم إصلاحه الآن لمحطة الطاقة النووية الكهرباء التي يحتاجها لتبريد المفاعل ووظائف السلامة الأساسية الأخرى.



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Source akhbaar24

