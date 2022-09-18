رضيع عمره أسبوعان يملك يختًا بـ3 ملايين دولار!

محمد بن مسعود - الدمام - أهدى أب أمريكي خزانة ملابس مليئة بعلامات المصممين المشاهير، ويختًا فاخرًا لطفله الرضيع حديث الولادة، إذ استقبل بارى دريويت بارلو، 52 عامًا، ابنه روميو تاركوين في 12 أغسطس، ومنذ ذلك الحين تبع ذلك وابل من الهدايا بتكاليف مذهلة، وفقًا لموقع نيويورك بوست.
وقال درويت بارلو: «لقد أنفقنا للتو 2.8 مليون دولار على يخت لروميو وأطلقنا عليه اسمه، يوجد حاليًا في ميامي حيث تستقله حاليًا ابنتي سافرون، ابنتي الكبرى، مع صديقها الجديد وتتوجه إلى كوبا والجزر المحيطة لمدة أسبوعين».
وتابع «نريد أن نمنحه نفس البداية في الحياة مثل الأطفال الآخرين، لذلك أنشأنا صندوقًا ائتمانيًا له، من الواضح أننا سننشئ مجموعة لطيفة من الأشياء له خلال السنوات القليلة المقبلة». قال دريويت بارلو إنهم «اشتروا حرفيًا ملابس من كل مصمم يمكن تخيّله لروميو الصغير»، وأضاف: «بربر، فيرساتشي، ديور، تومي هيلفيجر، رالف لورين، إذا قام مصمم ببيع ملابس أطفال فقد قمنا باقتناصها».
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