تركي آل الشيخ يطلق برنامجاً ضخماً للاحتفالات باليوم الوطني السعودي 92

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للترفيه‭ ‬الأستاذ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬آل‭ ‬الشيخ،‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬فعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الـ92‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬هي‭ ‬لنا‭ ‬دار‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬ستستمر‭ ‬فعالياته‭ ‬9‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتتهيأ‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬للاحتفالات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى،‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬العروض‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬المهيبة‭ ‬التي‭ ‬ستنفذها‭ ‬قطاعات‭ ‬عسكرية‭ ‬ومدنية‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬المقاتلات‭ ‬والمروحيات‭ ‬والطائرات‭ ‬المدنية‭ ‬والسفن‭ ‬والزوارق‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬العروض‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الأيام‭ ‬الوطنية،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬تحية‭ ‬وطن»؛‭ ‬لترسم‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المملكة‭ ‬تحية‭ ‬فخر‭ ‬وعز‭ ‬وانتماء‭ ‬للوطن‭ ‬والقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والشعب‭ ‬السعودي‭. ‬

وتنفّذ‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الملكية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬عروضًا‭ ‬جوية‭ ‬بطائرات‭ ‬‮«‬تايفون‮»‬،‭ ‬و‭ ‬‮«‬ف‭ – ‬15‭ ‬إس‮»‬،‭ ‬و‭ ‬‮«‬تورنيدو‮»‬،‭ ‬و‭ ‬‮«‬ف‭ – ‬15‭ ‬سي‮»‬‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مدينة‭.‬

وتشارك‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬السعودية،‭ ‬بمسيرة‭ ‬وطنية‭ ‬تضم‭ ‬عربات‭ ‬عسكرية‭ ‬وفريق‭ ‬دراجين‭ ‬واستعراض‭ ‬خيّاله،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬بحري‭ ‬بالقطع‭ ‬البحرية‭ ‬الحديثة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬زوارق‭ ‬مجموعة‭ ‬الأمن‭ ‬البحرية‭ ‬الخاصة،‭ ‬استعراض‭ ‬جوي‭ ‬بالطائرات‭ ‬العامودية‭.‬

فيما‭ ‬تشارك‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬احتفالات‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬بمشاركة‭ ‬نوعية‭ ‬تصنع‭ ‬تجربة‭ ‬ثرية‭ ‬للزوار‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬فعاليات‭ ‬عز‭ ‬الوطن‭)‬،‭ ‬ستضم‭ ‬مسرحًا‭ ‬افتراضياً‭ ‬للعمليات‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬منسوبي‭ ‬القطاعات‭ ‬الأمنية،‭ ‬وعروضًا‭ ‬موسيقية‭ ‬حية‭ ‬تقدمها‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬العسكرية‭ ‬للوزارة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أجنحة‭ ‬ترفيهية‭ ‬متنوعة‭ ‬لكافة‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬تمزج‭ ‬بين‭ ‬المتعة‭ ‬والفائدة‭.‬

وتشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬ومدينة‭ ‬جدة‭ ‬حدثاً‭ ‬مميزاً،‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مسيرة‭ ‬لموكب‭ ‬وخيالة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬بجولة‭ ‬بالطرق‭ ‬الرئيسية،‭ ‬لتشكل‭ ‬موكباً‭ ‬وطنياً‭ ‬مهيباً‭ ‬يشارك‭ ‬المواطنين‭ ‬فرحهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬بالسلام‭ ‬الملكي‭ ‬السعودي‭ ‬والسيارات‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬برئاسة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭.‬

ويقدم‭ ‬سيرك‭ ‬‮«‬دو‭ ‬سوليه‮»‬‭ ‬عرضًا‭ ‬مميزًا‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أضخم‭ ‬عروضه‭ ‬العالمية‭ ‬المنفردة‭ ‬والمصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الـ92،‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬جامعة‭ ‬الأميرة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بالرياض،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬ثروة‭ ‬وطن‮»‬،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬متتالية،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتحتضن‭ ‬13‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬مهرجانات‭ ‬تحتفي‭ ‬بتاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬وتراثها‭ ‬الوطني‭ ‬الأصيل؛‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬الحدائق‭ ‬والمتنزهات‭ ‬العامة،‭ ‬وتضم‭ ‬عشرات‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬والأنشطة‭ ‬التفاعلية‭ ‬والعروض‭ ‬التراثية‭ ‬والأعمال‭ ‬الحرفية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬ستزيّن‭ ‬سماء‭ ‬18‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭.‬

وتضم‭ ‬المهرجانات‭ ‬منصات‭ ‬تفاعلية‭ ‬للعروض‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الإضاءة‭ ‬والصوت‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بتراث‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العروض‭ ‬الأدائية‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬الشعبي‭ ‬لكل‭ ‬منطقة‭. ‬

وتحتضن‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة‭ ‬‮«‬الأوبريت‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيروي‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭ ‬عبر‭ ‬العصور‭ ‬بمؤثرات‭ ‬وتقنيات‭ ‬مبهرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لوحات‭ ‬فنية‭ ‬فلكلورية‭ ‬مبتكرة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬معرض‭ ‬تاريخي‭ ‬مصاحب‭ ‬للأوبريت‭ ‬يبرز‭ ‬تاريخ‭ ‬السعودية‭. ‬

فنياً؛‭ ‬سيشهد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬المملكة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬للاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬وأبها‭ ‬والقصيم‭ ‬وجدة‭ ‬والأحساء؛‭ ‬يحييها‭ ‬نجوم‭ ‬الطرب‭ ‬السعودي‭ ‬والخليجي‭ ‬والعربي،‭ ‬إذ‭ ‬سيشدو‭ ‬فيها‭ ‬الفنانون‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭ ‬وعبادي‭ ‬الجوهر‭ ‬ورابح‭ ‬صقر‭ ‬وماجد‭ ‬المهندس‭ ‬وأحلام‭ ‬وأنغام‭ ‬وأحمد‭ ‬سعد‭.‬

ويمكنكم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬دليل‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬لليوم‭ ‬الوطني‭ ‬92‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط