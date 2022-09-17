شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم| اقتراب حسم ملف المدير الفني.. ورفع الاستعدادات القصوى لديربي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتعرض لكم موقع "السعودية سبورت" السطور التالية أبرز أخبار نادي أهلي جدة السعودي اليوم السبت الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري.

أهلي جدة يقترب من حسم ملف المدير الفني

أصبح النادي الأهلي على بعد خطوات قليلة من حسم ملف المدير الفني للفريق خلال الفترة القادمة، على أن يتم الكشف مدرب الراقي الجديد قبل موقعة ديربي جدة وفقًا لما تشير إليه العديد من التقارير الصحفية خلال الوقت الحالي.

واقترب المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السعودي "لويس سييرا من إدارة الراقي، خلفًا لـ يوسف العنبر الذي يقود الفريق بشكل مؤقت في الفترة الجارية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إتمام صفقة المدير الفني قريبًا، بعد اتمام وضع الرتوش الأخيرة على إتمامها.

الأهلي يرفع الاستعدادات القصوى لـ ديربي جدة

يرفع الأهلي الاستعدادات القصوى لموقعة جدة، المقرر أن تقام ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي في نسختة الجارية 2022/2023.

ويسعى الراقي إلى تحقيق فوز لا بديل عنه ليتواجد في المنافسات على الصعود إلى دوري روشن السعودي في النسخة القادمة 2023/2024.

وحقق الراقي فوز على أحد مساء أمس الجمعة بثلاثية نظيفة، حققت دافع قوي في نفوس لاعبي الفريق، ليرفع من رصيده إلى 8 نقاط محتلًا المركز الخامس.

تعرف على موعد ديربي الأهلي وجدة في دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023

من المقرر أن يقع الراقي ضيفًا على جدة مساء الأربعاء الموافق 5 من شهر أكتوبر الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والربع بتوقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر هبط الراقي إلى الدوري السعودي بالدرجة الأولى بعد أن احتل المركز الـ 15 من جدول ترتيب دوري المحترفين بالنسخة الماضية 2021/2022 برصيد 32 نقطة فقط لا غير.