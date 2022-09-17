شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة.. الكشف موقف مصابي الاتحاد قبل مواجهة النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم عن موقف مصابي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي قبل مباراة النصر في دوري روشن لهذه النسخة 2022-2023.

الاتحاد يتلقى صدمة مُدوية بشأن ثلاثي الفريق

وتلقى الاتحاد صدمة قوية خلال المباراة التي جمعته بنظيره نادي الوحدة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث أصيب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



موقف ثلاثي الاتحاد المصاب من لقاء النصر

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز "سعودي "365" جميع المعلومات التي يتساءل عنها عشاق نادي الاتحاد قبل مواجهة النصر في الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة.

مصابي الاتحاد أمام الوحدة بالدوري السعودي للمحترفين

وأصيب كل من عمر هوساوي وهيلدر كوستا ورومارينيو دا سيلفا خلال مباراة الفريق بنظيره نادي الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



الفراج يكشف عن مصير مصابي الاتحاد

وفي سياق ذلك فقد كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن موقف ثلاثي الاتحاد المصاب من موقعة القمة المنتظرة أمام النصر.

تعليق الفراج عن عودة مصابي الاتحاد أمام النصر

ووفقًا لما قاله الفراج خلال تصريحات أدلى بها إلى برنامجه على قناة إم بي سي أكشن:" لا داعي للقلق، ثلاثي نادي الاتحاد سيكونوا جاهزين لمواجهة النصر في الدوري".

تفاصيل تأهيل رومارينيو الاتحاد للعودة إلى الملاعب

وأوضح الفراج أن رومارينيو يحتاج إلى 10 أيام للعلاج كي يعود إلى تدريبات الجماعية.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين



ويضرب الاتحاد موعدًا هامًا مع نظيره نادي النصر يوم الأحد 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

الجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الرابع ومثلها عن الهلال صاحب الوصافة بعد مرور أربع جولات.