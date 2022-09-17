سيتي يفوز على ولفرهامبتون في «البريميرليغ»

محمد بن مسعود - الدمام - تفنّن المهاجم النروجي العملاق إرلينغ هالاند مجددا بهز شباك الخصوم، وقاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى فوز صريح على مضيفه ولفرهامبتون واندررز 3-صفر وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم موقتا، أمس السبت.

وسجل هالاند (22 عاما) هدف «سيتيزنس» الثاني بعد ربع ساعة على انطلاق المواجهة، بعد أول مبكر لجاك غريليش في الدقيقة الأولى. ورفع رصيده في صدارة الهدافين إلى 11 في أول سبع مباريات في الدوري بعد قدومه هذا الصيف من بوروسيا دورتموند الألماني، ومجمل 14 هدفا في 10 مباريات. وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز «برميرليغ» يسجل في أول أربع مباريات له خارج قواعد فريقه.

وجاء هدف هالاند بعد أخير رائع في مرمى فريقه السابق دورتموند (2-1) الأربعاء، عندما قلب عليه الطاولة في دوري أبطال أوروبا، مسجلا من كرة أكروباتية رائعة. ومنذ رحيله عن سالزبورغ النمسوي في يناير 2020، سجل هالاند 100 هدف في 99 مباراة ضمن مختلف المسابقات. واستعاد سيتي، حامل اللقب أربع مرات في آخر خمس سنوات، توازنه بعد التعادل على أرض أستون فيلا (1-1)، رافعا رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يحل على برنتفورد اليوم الأحد.