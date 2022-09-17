شباب «الأحمر».. لا بديل عن الفوز أمام قطر اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض منتخبنا الوطني للشباب اليوم مباراته الحاسمة والمصيرية أمام نظيره القطري في ختام مشواره بالتصفيات الآسيوية، وذلك عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد، ويدخل منتخبنا المباراة وعينه على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث من أجل خطف بطاقة العبور الأولى والمباشرة للنهائيات القارية، ويتصدر قطر الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يملك منتخبنا في رصيده 7 نقاط.
وكان منتخبنا حقق فوزه الثاني في مشواره بالتصفيات بعدما تجاوز منتخب بوتان بهدفين مقابل هدف في مباراة أمس الأول، وقدم منتخبنا مباراة جيدة ونجح في التقدم بالنتيجة عبر قائد الفريق مبارك محمد من علامة الجزاء في الدقيقة 20 من الشوط الأول.
وعزز منتخبنا من تقدمه في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني عن طريق سالم عيسى الدوسري بعد محمود فردي جميل من مبارك محمد، وقلص المنتخب الصيف النتيجة ولكنه لم يكن كافيًا لتفادي الخسارة.
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