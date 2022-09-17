السالم: إجماع غرب آسيا على انتخاب الشيخ سلمان لنجاحاته الكبيرة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد خليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب أسيا لكرة القدم أن إجماع أصوات الجمعية العمومية للاتحاد على الوقوف مع الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة في الانتخابات القادمة، المقررة في البحرين مطلع فبراير المقبل، «يأتي للإيمان التام بالنجاحات الكبيرة التي حققها الشيخ سلمان طوال مسيرته في منصب الرئيس منذ 2013 وتحقيقه للمكتسبات للاتحادات الإقليمية والأهلية».

وبعد ختام أعمال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا التي أقيمت في الأردن وشهدت الإعلان الرسمي عن الوقوف مع ترشح الشيخ سلمان، قال السالم في تصريحات إعلامية: «التطور الذي يشهده اتحاد غرب آسيا يعود جزء كبير منه للتعاون المستمر مع الاتحاد الأسيوي للعبة وكذلك الدولي، وحقيقة الشيخ سلمان بقيادته وتعاونه حظى بالإجماع من كافة أعضاء اتحاد غرب آسيا حتى تكتمل مسيرة النجاح والتعاون».

كان الاتحاد الأسيوي أطلق البرنامج المتقدم لدعم الاتحادات الإقليمية الخمسة بمبلغ مليون دولار لكل اتحاد لمدة أربع سنوات، بواقع ربع مليون دولار كل عام، تحت إشراف لجنة التطوير بالاتحاد القاري.