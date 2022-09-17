مجبل رئيسًا للشؤون القانونية وحصة بنت أحمد رئيسًا للجنة المرأة في عربية السباحة

محمد بن مسعود - الدمام - في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للسباحة، على هامش دورة الألعاب العربية للسباحة بعاصمة الجمهورية العربية المصرية القاهرة، تم إنشاء لجنة شؤون قانونية جديدة في الاتحاد العربي للسباحة، وموافقة جميع الأعضاء بالإجماع على هذه اللجنة، وتعيين المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل رئيس الاتحاد البحريني للسباحة رئيسًا للجنة الشؤون القانونية بالاتحاد العربي للسباحة للفترة 2022-2025.

كما تم إعادة تعيين مجلس إدارة الاتحاد العربي للسباحة الدكتورة الشيخة حصة بنت أحمد آل خليفة نائب رئيس الإتحاد البحريني للسباحة رئيسًا للجنة المرأة في الاتحاد العربي للسباحة للفترة 2022-2025، وقد كانت الشيخة حصة بنت أحمد تشغل هذا المنصب خلال الدورة السابقة بالإتحاد العربي للسباحة.

وبهذه المناسبة، قال المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل رئيس الاتحاد البحريني للسباحة إن بتقدم بالشكر والامتنان لأعضاء الاتحاد العربي للسباحة على ثقتهم التي منحوني إياها بالإجماع بأن أكون رئيسا للجنة جديدة ومهمة في الاتحاد العربي للسباحة وهي لجنة الشؤون القانونية، والتي اعتبرها ثقة متجددة، وهي رسالة تحملني مسؤولية كبيرة لما يحمله هذا الملف من ترتيبات للأمور التي تعنى بالشئون القانونية، ولمواصلة العمل نحو استكمال مسيرة تطوير عمل الاتحاد العربي، وبما يدفع من نسق التطور الذي تشهده الألعاب المائية والسباحة العربية لتلحق بركب الدول المتقدمة في رياضة السباحة تنظيما وإنجازًا.

من جانبه، أشادت الدكتورة الشيخة حصة بنت أحمد آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني للسباحة بقرار الاتحاد العربي للسباحة في اجتماعه على هامش دورة الألعاب العربية للسباحة بعاصمة الجمهورية العربية المصرية القاهرة بإعادة تعيينها رئيسًا للجنة المرأة في الاتحاد العربي للسباحة للفترة 2022-2025، وقالت إن هذه الثقة تدفعها لتقديم المزيد من الدعم للمرأة العربية في مجال السباحة ودعمها وصقلها الى أن تصل الى منصات التتويج في جميع مسابقات السباحة على مستوى الوطن العربي.