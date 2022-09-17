محمد بن سلمان بن حمد يحضر مهرجان ولي العهد للهجن بالسعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على ما يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات تاريخية راسخة ممتدة تحظى بكامل الدعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، حفظهما الله.

جاء ذلك لدى حضور سموه، أمس، جانبًا من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، إذ نوه سموه بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من دعم ومتابعة لرياضة سباقات الهجن، الأمر الذي عزز من تطورها وقدرتها على المنافسة وتحقيق النتائج المشرفة في المشاركات الخارجية، مشيرًا سموه إلى الدور الكبير الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بتطوير هذا القطاع واهتمامه برياضة سباق الهجن.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بما تحظى به رياضة الهجن من دعمٍ متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، منوهًا بالجهود المبذولة في هذا المجال من قبل الاتحاد السعودي للهجن برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

كما أشاد سموه بالتنظيم المميز للمهرجان وما شهده من إقبال واسع من ملاك الهجن والمتسابقين، والذي يعكس حرص أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواصلة الحفاظ على إرث الآباء والأجداد، متمنيًا للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التوفيق وللقائمين على مهرجان ولي العهد للهجن دوام النجاح والتميز في السباقات القادمة.