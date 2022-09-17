اتحاد جدة يطلب حكامًا أجانب لإدارة مباراته مع النصر

محمد بن مسعود - الدمام - الرياض-(د ب أ):

ذكر تقرير إعلامي سعودي، أمس السبت، أن إدارة نادي اتحاد جدة لكرة القدم تقدمت بطلب لاستقدام حكام أجانب لمباراة النصر المقبلة في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) والتي تلعب على أرض النصر في ملعب مرسول بارك.

ويأتي ذلك استكمالا لجلب الفريق حكام أجانب منذ الجولة الأولى أمام العدالة والاتفاق والرائد والخليج.

ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية عن مصادر خاصة القول: «قدمت إدارة نادي اتحاد جدة الطلب مرفقا معها تحويل مبلغ 175 ألف ريال قيمة الطاقم الأجنبي والذي سيكون من النخبة حسب الطلب الاتحادي».

وتقام المباراة بين اتحاد جدة والنصر يوم 2 أكتوبر المقبل.

ويدخل النصر، صاحب الأرض والجمهور، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الباطن في الجولة الماضية برباعية نظيفة، وصل بها إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع، ويريد مواصلة حصد النقاط للاستمرار في المنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر، الاتحاد حاله لا يختلف كثيرا عن النصر، فقد نجح العميد في الفوز على الخليج بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة العاشرة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار في المربع الذهبي والمنافسة على لقب الدوري.