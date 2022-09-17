رئيس الاتحاد البحريني للتنس يؤكد دعم الاتحاد للبطولات المحلية كافة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة دعم الاتحاد لجميع بطولات التنس التي تنظمها الأندية والأكاديميات الرياضية المتخصصة في اللعبة بالمملكة، مشيدا بجهود نادي البحرين للتنس في نشر وتطوير اللعبة من خلال البطولات المتنوعة التي تتضمنها اجندته السنوية.

جاء ذلك في تصريحات على هامش حضوره ختام بطولة نادي البحرين كلاسيك الأولى للرواد، التي أقيمت تحت رعاية متشار جلالة الملك لشؤون الرياضة صالح عيسى بن هندي، كما شارك في تتويج الفائزين في البطولة.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة إن الاتحاد ونادي البحرين للتنس يعملان باتجاه مصلحة واحدة، هي تطوير اللعبة، وتأسيس أجيال ناشئة متمكنة في اللعبة تخدم المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها في المستقبل، مؤكدا حرص الاتحاد على المشاركة في مختلف البطولات المحلية بهدف الإسهام في انجاحها والاستفادة منها، متمنيا المزيد من التوفيق والنجاح للنادي في تنظيم مختلف البطولات المحلية والدولية.

وأكد أن الاتحاد لديه اجندة سنوية من البطولات المتنوعة والبرامج الهادفة إلى تدرب وتطوير اللاعبين، مبينا أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات المتخصصة في اللعبة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وهي النهوض باللعبة في المملكة.

المقلة يشيد بالمستويات الفنية للبطولة

من جانبه، أشاد رئيس نادي البحرين للتنس خميس المقلة بالمستويات الفنية التي شهدتها جميع مسابقات وفئات البطولة، مؤكدا أن المشاركة الكبيرة والمستويات الفنية المرتفعة التي شهدتها البطولة تزيد من حجم العمل والاستعداد لتقديم الأفضل خلال البطولة المقبلة.

وقال المقلة إن البطولة الأولى حققت نجاحا مبهرا من خلال مشاركة 131 لاعبا ولاعبة تنافسوا في 9 مسابقات وفئات مختلفة في الفردي والزوجي للرجال والسيدات، إذ استمرت البطولة لمدة اسبوعين كاملين، وتميزت جميع المسابقات بالمنافسة القوية والمباريات الممتعة.

وختم المقلة حديثة بتقديم خالص الشكر والتقدير لمستشار جلال الملك المفدى رئيس الجمعية البحرينية للرياضيين الرواد صالح عيسى بن هندي على دعمه ورعايته للبطولة، مؤكدا أن هذا الدعم ليس بغريب على هذا الرجل الذي عرف بحبه للعبة بشكل عام، وحرصه على دعم كل الفعاليات الرياضية في المملكة بشكل عام.

كما قدم شكره لجميع رعاة البطولة والمساهمين في نجاحها، وعلى رأسهم مستشفى رويال البحرين الراعي الرسمي للبطولة، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

بطلا زوجي 35 سنة يشيدان بالبطولة

أعرب اللاعبان الفلبينيان جانجي سانشيز واريل بالديفينو عن سعادتهما بحصولهما على المركز الأول في مسابقة زوجي فئة 35 سنة للرجال، مؤكدين أن هذه المسابقة تُعد من أقوى مسابقات البطولة نظرا لقوة المنافسين المشاكين فيها.

وقالا إن المباراة النهائية كانت قوية في مواجهة اللاعبين صلاح النجار وعبداللطيف محمد، مؤكدين أنهما استفادا من جاهزيتهما الفنية والبدنية للتفوق على منافسيهما اللذين قدما مباراة قوية، وأسهما في نجاح اليوم الختامي للبطولة.

وأشاد اللاعبان بهذه البطولة، مؤكدين أنها حققت نجاحا كبيرا من خلال قوة المشاركة وتعدد المسابقات، إضافة إلى التنظيم الجيد الذي كان أحد الأسباب الرئيسة لنجاح البطولة وتميزها.

وكانت البطولة اختتمت يوم أمس الأول، إذ توج اللاعب جانجي سانشيز بالمركز الأول في مسابقة فردي 35 سنة للرجال، وتوج اللاعب عبداللطيف محمد بالمركز الأول في مسابقة فردي 45 سنة للرجال، وحصدت اللاعبة سويم شين كأس المركز الأول في مسابقة فردي السيدات لفئة 30 سنة، وتوج الثنائي جوجو فيرنانديز وأشرف اتاباني بالمركز الأول في مسابقة زوجي الرجال لفئة 45 سنة، وتمكن اللاعبان قدري رزق ونبيل دواني من الفوز بالمركز الأول في مسابقة الزوجي لفئة 55 سنة للرجال، واستطاع الثنائي عبدالرحمن رجب وخالد نور من الفوز بالمركز الأول في مسابقة زوجي الرجال لفئة 65 سنة، وتمكنت اللاعبتان آبي بيلاجو وسينثيا إيبدان من الفوز بالمركز الأول في مسابقة زوجي السيدات لفئة 30 سنة، وفاز بالمركز الأول الثنائي جانجي سانشيز وثيس كورال في مسابقة الزوجي المختلط لفئة 35 سنة، وتوج اللاعبان جانجي سانشيز وأريل بالديفينو بالمركز الأول في مسابقة زوجي الرجال لفئة 35 سنة.