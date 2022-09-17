نقل فتاة سعودية سقطت من نافذة شقة بإسطنبول إلى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول اليوم السبت عن نقل الفتاة السعودية التي سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع بإسطنبول إلى المملكة عبر طائرة إخلاء طبي.

حيث قال القنصلية السعودية في إسطنبول عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “ودع القنصل السعودي و أعضاء القنصلية السعودية بإسطنبول اليوم طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي و على متنها الفتاة السعودية التي سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع في اسطنبول و ذلك انفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة و بمتابعة وزير الخارجية. متمنين لها الشفاء العاجل”.