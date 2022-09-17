3 قتلي جراء اصطدام طائرتين صغيرتين في أمريكا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم ، جراء اصطدام طائرتين صغيرتين في الجو قرب دنفر الأمريكية، حسب قناة العربية في خبر عاجل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل سافرا إلى لندن، اليوم السبت، لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، دون أن يرافقهما أي رئيس أمريكي سابق.