“جونيور”: باهبري لاعب سعودي بمثابة محترف.. وبانيغا الأفضل في الدوري (فيديو)

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أكد لاعب الشباب كارلوس جونيور، أن خالد البلطان يدير النادي بطريقة رائعة، لافتا إلى أن لديه فكرا مميزا.

وقال جونيور في تصريحات لقناة “ssc”: “البلطان لديه فكر جيد وأنا أمتلك علاقة مميزة معه، وأتمنى أن يستمر لسنوات أخرى في النادي”.

وأضاف: “على مستوى اللاعبين السعوديين الأفضل في الدوري اختار زميلي هاتان باهبري، فأنا اعتبره لاعب سعودي بمثابة محترف لأنه يقدم مستويات مميزة ويستطيع اللعب على حساب أي لاعب آخر”.

وتابع: “على مستوى اللاعبين الأجانب فانا أختار ايفر بانيغا وأرى أنه الأفضل ومميز وأحب طريقة لعبه”.

وأتم لاعب الشباب تصريحاته: “نحن بحاجة إلى دعم جماهير الشباب في الملعب، وأنا على يقين أننا سنحقق بطولة لهم هذا الموسم”.

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Source akhbaar24

