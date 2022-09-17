︎
.
المناطق_متابعات
أوضحت الأحوال المدنية أنه يجوز تسجيل الاسم معرف معرف ب(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدراجة بالمجتمع (مثل) البراء، العنود، الجوهرة، الوليد.
وتابعت أن الاسم يسجل مجرداً من الألقاب (مثل) السيد وغيره، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم (مثل) المعروف بكذا.
وأضافت أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة (مثل) محمد صالح، محمد مصطفي، وأيضاً يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية (مثل) عبدالرسول.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.