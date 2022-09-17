المملكة تقدم مليون دولار دعماً لمكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

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قدمت المملكة العربية السعودية لمكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات اليوم دعماً مالياً بمبلغ مليون دولار أمريكي لخطة عمل وأنشطة وبرامج المكتب.

وسلم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل بمقر مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات شيكاً بالمبلغ للممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس.

وأكد الواصل تقدير المملكة للدور المهم الذي يقوم به مكتب تحالف الحضارات، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة، في وقت أصبح فيه العالم بحاجة ماسة لإرساء قيم التعايش وبناء جسور التواصل ونشر السلام.

من جانبه، أثنى الممثل السامي لتحالف الحضارات، على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في إرساء دعائم السلام وقيم العيش المشترك ونبذ الكراهية والعنف، خاصة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتحولات اجتماعية وثقافية كبيرة، منوهاً بدور المملكة المركزي في تعزيز قيم السلام والتسامح واحترام جميع الأديان والثقافات.

ويعد هذا الدعم الذي قدمته المملكة اليوم لتحالف الحضارات الدفعة الثالثة من مبلغ الـ 3 ملايين دولار الذي تعهدت المملكة بتقديمه دعماً لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.



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Source akhbaar24

