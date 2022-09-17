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أقدم الشباب الإيراني الغاضب مساء اليوم السبت على تمزيق صورة قاسم سليماني قائد الفيلق القدس الإيراني السابق، بمدينة سنندج؛ وذلك احتجاجا على مقتل “مهسا أمیني” على يد الشرطة الإيرانية.
وفي الصباح؛ قامت مجموعات إيرانية غاضبة أيضا بتمزيق صورة خامنئي بمدينة سقز مسقط رأس مهسا أميني، قتيلة الشرطة الإيرانية.
وشهدت مراسم دفن الفتاة الإيرانية مهسا أميني، التي قتلت أثناء توقيفها من قبل الشرطة الإيرانية، أمس الجمعة، احتجاجات وشعارات حادة ضد مرشد الجمهورية الإيرانية وسط حضور واسع لرجال الأمن.
وأعلن عن وفاة مهسا أميني في أحد مستشفيات طهران ونقل جثمانها إلى مسقط رأسها مدينة سقز في كردستان إيران في أجواء أمنية مشددة.
كما أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى سقز وسعت لدفنها سريعا، لكن عائلتها والحاضرون في المراسم استلموا جثمانها وأقاموا وقفة احتجاجية ضد السلطات قبل دفنها.
وأطلق الحاضرون شعارات مثل “الموت للديكتاتور” وهو الشعار الذي سمع في أنحاء مختلفة في البلاد بعد ما نشر خبر وفاتها، وسط انتقادات جريئة ضد الشرطة الإيرانية.
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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل «مهسا أمینی» يفجر غضب الإيرانيين مجددا.. تمزيق لصور «سليماني» في الميادين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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