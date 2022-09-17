مستجدات كورونا.. انخفاض ملحوظ في الإصابات وارتفاع طفيف في “الحرجة” واستقرار الوفيات

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، انخفاضاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 98 حالة إصابة.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 36 حالة عن المسجلة يوم أمس؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 815097 إصابة بالفيروس.

وسجلت الوزارة 3 حالات وفيات نفس العدد المسجل أمس؛ ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9330 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع طفيف في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث دخلت حالتان غرفة العناية المركزة خلال الـ24 الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 39 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 97 حالة تعافٍ؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 802278 حالة.



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Source akhbaar24

