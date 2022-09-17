شاهد.. “الأمن العام” يستعرض الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها مؤخرًا

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كشفت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم (السبت)، عن تمكّن رجال الأمن من القبض على عددٍ من المجرمين والمخالفين للأنظمة من جنسيات مختلفة في بعض مناطق المملكة.

وألقت الجهات الأمنية في منطقة تبوك القبض على 7 مواطنين، بعد ظهورهم عبر مقطع فيديو في مشاجرة بينهم، حيث توفّي أحدهم نتيجة إصابته بأداة حادة في رأسه، كما تم القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة في منطقة القصيم؛ لقيامه بقطع أشجار وضبط بحوزته منشار كهربائي وسلاح ناري وذخيرة، إضافة إلى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جازان؛ لقيامه بنقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من أبناء جنسيته.

كما قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، على 53 مخالفاً لنظامي الإقامة والحدود من جنسيات مختلفة بجدة، حيث قاموا بالعمل لحسابهم الخاص بغسل المركبات في الأماكن العامة، وأماكن المجمعات التجارية، إلى جانب القبض على 4 مواطنين و3 مقيمين بجدة؛ لقيامهم بارتكاب حوادث جنائية تمثّلت في: سرقة مركبات من مواقع مختلفة، وتركيب لوحات غير عائدة لها، واستخدامها في سرقة الكيابل الكهربائية.

وفي منطقة الرياض، ألقت الجهات الأمنية القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثّلت في؛ السطو على محال تجارية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها، إضافة إلى القبض على مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية اليمنية والبرماوية؛ لارتكابهم حوادث جنائية تمثّلت في؛ انتحال صفة غير صحيحة، والسلب باستخدام الأسلحة البيضاء.

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Source akhbaar24

