لاعبو الأخضر الأولمبي ينتظمون في معسكر الرياض استعداداً للمغادرة إلى كرواتيا

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انتظم لاعبو المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم السبت، في مقر تجمّعهم بالرياض، استعدادًا للسفر إلى كرواتيا في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين لبدء المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.

وأجرى “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على الملعب الرديف لإستاد الملك فهد الدولي بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية واسترجاعية.

ويواصل المنتخب الوطني غدًا الأحد تدريباته على ملعب الملك فهد الدولي، قبل أن تغادر البعثة صباح بعد غدٍ الإثنين إلى كرواتيا لبدء المعسكر الإعدادي الذي يتخلله المشاركة في الدورة الدولية الودية.

من جهة أخرى، استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا اللاعب عبدالعزيز العويرضي للالتحاق بالمعسكر.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا سيحلّ ضيفًا على منتخب كرواتيا في افتتاح الدورة الودية يوم الخميس 22 سبتمبر، على أن يلاقي منتخب مقدونيا الشمالية يوم الإثنين 26 سبتمبر.



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Source akhbaar24

