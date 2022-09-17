مقتل 35 إرهابياً بعملية عسكرية في الصومال

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المناطق_د ب أ
قتل الجيش الصومالي 35 عنصراً من الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جرت بمناطق تابعة لإقليم هيران بولاية هيرشبيلي الإقليمية، وسط البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن ضباط كبار بالجيش قولهم إن العملية جرت في منطقة أبوري.
حيث تعرضت الخلايا الإرهابية لضربات موجعة، مخلفة وراءها قتلى وجرحى. وأضاف الضباط أن العملية العسكرية حققت الهدف المنشود.
وعلى صعيد متصل، أشار بيان صادر من وزارة الإعلام الصومالية إلى أن الجيش تمكن من تصفية 150 متشدداً من إرهابي ميليشيات الشباب خلال العمليات في الأسابيع الأخيرة.
كما دعا البيان المتطرفين إلى الاستسلام للحكومة الفيدرالية، والاستفادة من العفو العام.
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Source almnatiq
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