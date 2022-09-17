31 % تغطية شبكة الأمطار بحاضرة الأحساء

أكد أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن نسبة تغطية حاضرة الأحساء بشبكة تصريف مياه الأمطار بـ 31%، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، بحي السلمانية الجنوبية في الهفوف، حيث تتجاوز نسبة إنجاز المشروع الـ 80%، ويخدم أحياء «الربوة، السلمانية الجنوبية، جزء من حي السلمانية الشمالية»، على شبكة انحدار يقارب طولها الـ 58 ألف متر طولي، وتخدم أكثر من 8 ملايين متر مربع من المناطق السكنية، وجاهزية 23 محطة لتصريف السيول والأمطار، و78 مضخة لتصريف كمية أمطار تُقدر بـ 288 ألف متر مكعب في اليوم.

وأعلن الملا، جاهزية الشبكة للخطوط الرئيسية والفرعية وغرف التفتيش ومصائد الأمطار من الترسبات، وإبقائها بحاله جيدة لاستقبال الأمطار دون عوائق، والقيام بأعمال التأهيل الوقائي اللازم لمحطات تصريف الأمطار، وتنظيف أحواض التجمع للمحطات، لتفادي أي ترسب للرمال والأتربة، مما يعيق عمل المضخات، واستبدال بعض أغطية غرف التفتيش بأغطية أخرى مجهزه لمرور الأمطار من خلالها، وتجهيز المعدات، والآليات الخاصة للموسم، ومعالجة مواقع تجمعات الأمطار، وحصر كافة مواقع تجمعات السيول والأمطار في المدن والبلدات، ليتم تأمين كافة التجهيزات التي تساهم في تسهيل مهام فرق العمل، في مواجهة السيول والأمطار، وتكليف الكوادر الفنية والإدارية وفرق الطوارئ بخطط مجدولة للعمل، أثناء هطول الأمطار على مدار الساعة، إضافةً الى تأهيل الجسور والأنفاق ومراقبتها بشكل دوري، وإزالة أي عوائق أو بقايا توجد على سطح الطريق، تؤثر على سلامة العابرين أثناء هطول الأمطار، مع الأخذ في الاعتبار بوضع خطة طوارئ لإغلاق الجسور والأنفاق، في حال وجود أي حدث طارئ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.