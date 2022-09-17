31 % تغطية شبكة الأمطار بحاضرة الأحساء

وأعلن الملا، جاهزية الشبكة للخطوط الرئيسية والفرعية وغرف التفتيش ومصائد الأمطار من الترسبات، وإبقائها بحاله جيدة لاستقبال الأمطار دون عوائق، والقيام بأعمال التأهيل الوقائي اللازم لمحطات تصريف الأمطار، وتنظيف أحواض التجمع للمحطات، لتفادي أي ترسب للرمال والأتربة، مما يعيق عمل المضخات، واستبدال بعض أغطية غرف التفتيش بأغطية أخرى مجهزه لمرور الأمطار من خلالها، وتجهيز المعدات، والآليات الخاصة للموسم، ومعالجة مواقع تجمعات الأمطار، وحصر كافة مواقع تجمعات السيول والأمطار في المدن والبلدات، ليتم تأمين كافة التجهيزات التي تساهم في تسهيل مهام فرق العمل، في مواجهة السيول والأمطار، وتكليف الكوادر الفنية والإدارية وفرق الطوارئ بخطط مجدولة للعمل، أثناء هطول الأمطار على مدار الساعة، إضافةً الى تأهيل الجسور والأنفاق ومراقبتها بشكل دوري، وإزالة أي عوائق أو بقايا توجد على سطح الطريق، تؤثر على سلامة العابرين أثناء هطول الأمطار، مع الأخذ في الاعتبار بوضع خطة طوارئ لإغلاق الجسور والأنفاق، في حال وجود أي حدث طارئ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
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