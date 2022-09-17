استكمال طريق الظهران - العقير

ويعد المشروع واحداً من اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.
وجرى الانتهاء من مرحلتين من المشروع من أصل أربع مراحل العمل جارٍ على تنفيذها، حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية بنسبة 100% وبطول 106 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى61%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 59% من طولها البالغ 13 كم.
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