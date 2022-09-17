استكمال طريق الظهران - العقير

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، تنفيذ أعمال مشروع طريق الظهران - العقير - سلوى المزدوج، البالغ طوله 185 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة، وجهودها لرفع كفاءة وأداء فعالية النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، واختصار زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية، ودول مجلس التعاون الخليجي

ويعد المشروع واحداً من اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.

وجرى الانتهاء من مرحلتين من المشروع من أصل أربع مراحل العمل جارٍ على تنفيذها، حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية بنسبة 100% وبطول 106 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى61%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 59% من طولها البالغ 13 كم.