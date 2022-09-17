ترحيل 10335 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1444/02/12هـ الموافق 2022/09/08م حتى 1444/02/18هـ الموافق 2022/09/14م، عن ترحيل 10335 مخالفا. المخالفون - 16606 مخالفين. - 9895 نظام الإقامة. - 4422 أمن الحدود. - 2289 نظام العمل. - 362 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %35 يمنيون. - %60 إثيوبيون. - %5 جنسيات أخرى. - 19 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة. - 18 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. - 46754 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 43660 رجلا. - 3094 امرأة. - 36385 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية. - 1951 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 10335 رحلوا.



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