ضبط 16,606 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات:
- 362 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
- %35 منهم يمنيو الجنسية
- %60 إثيوبيو الجنسية
- %5 جنسيات أخرى
- ضبط 19 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة
- ضبط 18 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة والتستر عليهم
- إخضاع 46,754 وافدا مخالفا حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
- منهم 43,660 رجلا، 3094 امرأة
- إحالة 36,385 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
- إحالة 1951 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
- ترحيل 10,335 مخالفا
- ضبط 9895 مخالفا لنظام الإقامة
- 4422 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 2289 مخالفا لنظام العمل
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