ولي العهد يهنئ الأمير ويليام بمناسبة تعيينه أميرا لويلز

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وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة المزيد من التقدم والرقي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقية تهنئة للأمير ويليام، بمناسبة إعلان الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، تعيينه أميرا لويلز.وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة المزيد من التقدم والرقي.

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