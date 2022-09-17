شكرا لقرائتكم خبر كفالة الكترونية للموقوف عبر «أبشر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة الداخلية للأفراد خدمة الكفالة الالكترونية للشرط عبر منصة «أبشر»، وتمكن الخدمة الأفراد من إتمام إجراءات الكفالة للموقوف الكترونيا دون الحاجة لزيارة فروع الشرط.

ويتم تنفيذ الخدمة من خلال 3 خطوات، الأولى الدخول على منصة أبشر ثم اختيار «خدمات» من تبويب خدماتي، والثانية اختيار الخدمات العامة، وأخيرا اختيار خدمة الكفالة.

من جهة أخرى تم ضبط 2035 مركبة مخالفة وقف أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المناطق.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر لإدارات المرور في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة الغالية.

ودعت الإدارة العامة للمرور إلى الالتزام بالقواعد الواردة في النظام.