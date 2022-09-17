شكرا لقرائتكم خبر 51 فريقا بالجامعات السعودية يتبارون في منافسة البرمجة SAUDI CPC ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت مراحل المسابقة السعودية للبرمجة لطلاب الجامعات «SAUDI CPC»، التي تعد النسخة الوطنية من المسابقة الدولية للبرمجة لطلبة الجامعات «International Collegiate Programming Contest»، وتقيمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع الجامعات السعودية؛ بهدف تنمية مهارات أبناء وبنات الوطن التقنية، وتمكينهم من المشاركة والتأهل في نسختي المسابقة الإقليمية والعالمية، حيث تعد أكبر مسابقة برمجة عالمية متعددة المستويات. ويتنافس اليوم 51 فريقا، بـ 153 طالبا وطالبة، بعد اختبارات وتصفيات أهلتهم للمنافسة الوطنية النهائية، فيما يتأهل الفائزون للمشاركة في المسابقة الإقليمية التي تشمل الدول العربية والأفريقية، وصولا للتصفيات العالمية.

وتعمل المسابقة التي تقام للمرة الأولى بالمملكة، على إبراز المواهب الفكرية للشباب المتسابقين من خلال أجواء المنافسة التي تخلقها، وتحسين مهاراتهم الإبداعية والفكرية في البرمجة والعمل الجماعي، وتعزيز قدراتهم في الابتكار لحل المشكلات باستخدام المنطق والتخطيط والتحليل.

ويأتي إطلاق المسابقة من خلال مبادرة مهارات المستقبل بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، والأكاديمية السعودية الرقمية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وأكاديمية طويق، إلى جانب أكثر من 32 جامعة بـِ 13 منطقة.

يمنح جميع الفائزين من كل مستوى ميدالية المستوى وجائزة مالية

جوائز المنافسة الوطنية:







530 ألف ريال



مستويات الجوائز: