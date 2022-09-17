51 فريقا بالجامعات السعودية يتبارون في منافسة البرمجة SAUDI CPC

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وتعمل المسابقة التي تقام للمرة الأولى بالمملكة، على إبراز المواهب الفكرية للشباب المتسابقين من خلال أجواء المنافسة التي تخلقها، وتحسين مهاراتهم الإبداعية والفكرية في البرمجة والعمل الجماعي، وتعزيز قدراتهم في الابتكار لحل المشكلات باستخدام المنطق والتخطيط والتحليل.ويأتي إطلاق المسابقة من خلال مبادرة مهارات المستقبل بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، والأكاديمية السعودية الرقمية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وأكاديمية طويق، إلى جانب أكثر من 32 جامعة بـِ 13 منطقة.
يمنح جميع الفائزين من كل مستوى ميدالية المستوى وجائزة مالية
جوائز المنافسة الوطنية:
- 530 ألف ريال
مستويات الجوائز:
- الذهبية
- البرونزية
- الفضية
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