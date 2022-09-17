شكرا لقرائتكم خبر ضبط 18 مواطنا داخل مناطق محمية دون تصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح خمسة آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة خمسة آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة 100 ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام البنادق النارية غرامة 80 ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 18مواطنا مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة في عدد من مناطق المملكة، بحوزتهم 12بندقية هوائية، وخمس بنادق رش من نوع (شوزن)، وبندقية نارية، و3759 ذخيرة، و2 طير مصيد، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح خمسة آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة خمسة آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة 100 ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام البنادق النارية غرامة 80 ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 18 مواطنا داخل مناطق محمية دون تصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.