شكرا لقرائتكم خبر لقاء حواري عن التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مدينة جازان، غدا لقاء حواريا تحت عنوان «التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية»، وذلك بمقر حاضنة أعمال عشرة أضعاف.

ويتناول اللقاء عدة محاور أهمها: أثر تمكين المرأة على المجتمع والأسرة، دور الجهات التمويلية في دعم المرأة اقتصاديا، أرقام وإحصائيات ونماذج مميزة لتمكين المرأة في منطقة جازان.

ويأتي استمرارا للنهج الذي حرص المركز عليه منذ إنشائه على إشراك المرأة في جميع مشروعاته وبرامجه، بحيث أصبحت المرأة عضوا فاعلا في جميع فعالياته ونشاطاته، وتبنى المركز قضايا المرأة وناقشها من خلال اللقاءات الوطنية، كما سبق وقدمت أكاديمية الحوار للتدريب بالمركز دبلوما متخصصا لتمكين القيادات النسائية.