برنامج للذكاء الاصطناعي في الطب الشخصي

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وكانت الجامعة حققت المركز الرابع عالميا في تسجيل براءات الاختراع، وفقا للتقرير الصادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالتعاون مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية، إذ سجلت رقما قياسيا خلال العام الماضي2021 بتسجليها لـ187 براءة اختراع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بغية الاطلاع على أحدث التقنيات ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي واستخداماته في الطب الشخصي، أطلق مركز جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد للذكاء الاصطناعي في العلاجات الدقيقة، برنامج التبادل الطلابي بعنوان «الذكاء الاصطناعي في الطب الشخصي».وكانت الجامعة حققت المركز الرابع عالميا في تسجيل براءات الاختراع، وفقا للتقرير الصادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالتعاون مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية، إذ سجلت رقما قياسيا خلال العام الماضي2021 بتسجليها لـ187 براءة اختراع.

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