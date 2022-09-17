رحلة إبداعية حول المملكة لاكتشاف المواهب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستكمل الهيئة العامة للترفيه المبادرة التي قدمتها بالشراكة مع أكاديمية إم بي سي في موسمها الثاني بحثا عن أبرز المواهب السعودية الشابة في العديد من المجالات الإبداعية. وتزور الأكاديمية 9 من مدن المملكة تماشيا مع مهمتها المتمثلة في الارتقاء بالمواهب السعودية واكتشافها وتهدف المبادرة إلى عرض قطاعات الإعلام واكتشاف العقول الإبداعية الشابة وجلب الخبراء لمشاركة نصائحهم ومعرفتهم مع جميع المبدعين الطموحين في 9 مدن من أنحاء المملكة العربية السعودية. وستقام خلال هذه الرحلة الإبداعية لأكاديمية إم بي سي تجارب أداء لمواهب مختلفة، ثم العمل على تطوير المواهب من خلال انطباعات الخبراء في المجال، ثم اختيار فائزين على مستوى كل منطقة ليمثل المجموعة الأخيرة المتسابقة على مستوى المملكة. وستقام خلال هذه الرحلة الإبداعية لأكاديمية إم بي سي تجارب أداء لمواهب مختلفة، ثم العمل على تطوير المواهب من خلال انطباعات الخبراء في المجال، ثم اختيار فائزين على مستوى كل منطقة ليمثل المجموعة الأخيرة المتسابقة على مستوى المملكة. مبادرة الرحلة الإبداعية:





1000 مبدع مشارك حتى الآن



13 مجالا إبداعيا للتنافس



المجالات الإبداعية:



صناعة الأفلام



التمثيل



الفنون



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