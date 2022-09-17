محمد بن مسعود - الدمام - “إحذر من وجود رغوة في البول”!.. مؤشر لمرض خطير جدا وتلك هي طريقة العلاج

يشعر بعض الأشخاص برغوة في البول ، وهي علامة على وجود عدوى داخل الجسم ، مما يؤدي إلى امتلاء المثانة بكمية كبيرة من البول ثم إفراغها مرة واحدة ، لأنها تؤدي إلى خروج البول على شكل الرغوة ، لكنها خطيرة جدًا لأنها علامة على نقص بعض إنزيمات الكلى والتي بدورها تسبب كل هذه المخاطر الصحية ، في مثل هذه الحالة ، يجب أن يكون المرء في حالة تأهب ويطلب المساعدة الطبية على الفور حتى يمكن إجراء التشخيص الصحيح في الوقت المناسب وتحديد السبب الجذري لبدء العلاج في البداية حتى لا تتقدم الحالة. ويؤدي إلى مشاكل أكبر.

“إحذر من وجود رغوة في البول”!.. مؤشر لمرض خطير جدا وتلك هي طريقة العلاج

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أهم الأسباب الرئيسية لوجود رغوة في البول يمكن أن يحدث البول الرغوي لأسباب عديدة ، ولكن السبب الرئيسي هو أن المثانة تخزن كمية كبيرة من البول لفترة طويلة حتى يتم إفراغها. عندما يصاب الشخص بالجفاف في الجسم ، يصبح البول في هذه الحالة شديد التركيز ، ويتشكل في المثانة ، وعندما يتم إفرازه يحتوي على الكثير من الرغوة ، لذا فإن الماء ضروري دائمًا في هذه الحالة. حتى لا يجف الجسم تماما. أيضًا ، إذا كانت هناك مشاكل في الكلى ولم تكن قادرة على العمل بشكل فعال وطبيعي ، فستتركز كمية كبيرة من البروتين في الكلى ، وعندما يتم إفراغ المثانة ، سيخرج البول على شكل رغوة. يعاني مرضى السكري من بول رغوي لأن الكلى تفرز الكثير من البروتين والجلوكوز الذي لا يمكن التخلص منه بشكل صحيح. العلاج الأنسب للتخلص من رغوة البول لإصلاح هذه المشكلة بشكل دائم اتبع بعض الخطوات التالية للتخلص منها وهي:

في حالة مرض السكري من الضروري معالجته في الوقت المناسب وتنظيم مستوى السكر في الجسم بالتغذية السليمة. يجب أيضًا شرب الكثير من الماء طوال اليوم لتجنب الجفاف. في حالة تلف جميع وظائف الكلى ، يلزم العلاج الفوري.