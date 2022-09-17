تطير لمدة 40 دقيقة.. استعراض الدراجة الطائرة لأول مرة في الولايات المتحدة “فيديو”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استعرضت شركة “إيروينز تكنولوجيز” اليابانية دراجتها الطائرة، في أول إطلاق لها بمعرض ديترويت للسيارات بالولايات المتحدة.

وكشف مؤسس الشركة، شوهي كاماتسو، بأن الدراجة “إكس توريزمو” الطائرة معروضة للبيع بالفعل في اليابان، حيث يمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة بسرعة تصل إلى 100 كلم\ ساعة.

وأضاف كاماتسو بأن سعر الدراجة الطائرة يبلغ 777 ألف دولار، ولكن الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 50 ألفاً لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.