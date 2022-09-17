ترتيبات لبدء صرف حوافز العاملين بالمدارس

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

ناقش اجتماع اليوم برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم عبدالله النعمي الآليات الكفيلة لصرف حوافز العاملين بالمدارس. ناقش اجتماع اليوم برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم عبدالله النعمي الآليات الكفيلة لصرف حوافز العاملين بالمدارس. واستعرض الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة وضم مديرو مكاتب التربية بالمحافظات الصعوبات التي تواجه عملية الصرف بمختلف المحافظات والسبل الكفيلة بمعالجتها. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تطرق المجتمعون إلى أبرز الإشكاليات التي واكبت عمليات الصرف السابقة والجهود المبذولة لمعالجتها . وفي الاجتماع أكد الوكيل النعمي أهمية العمل بوتيرة عالية لضمان إنجاز كافة المعاملات اللازمة للرفع بها لصندوق دعم المعلم للبدء بعملية الصرف. حضر الاجتماع مدير عام شؤون المعلمين بالوزارة محمد الوشلي

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