اخبار الخليج – وزير الخارجية يلتقي بأعضاء وفد البحرين المشارك في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

محمد بن مسعود - الدمام - قام سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، بزيارة إلى مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بمناسبة مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
والتقى سعادة وزير الخارجية مع سعادة السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وأعضاء بعثة مملكة البحرين الدبلوماسية، والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة.
وفي بداية اللقاء نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، للجهود المخلصة التي تضطلع بها البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج لتنفيذ السياسة الخارجية للمملكة وابراز منجزاتها الحضارية ورعاية مصالحها وتعزيز علاقات التعاون المشترك مع كافة دول العالم.
وأشاد وزير الخارجية بالعمل الدبلوماسي الذي تقوم به البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك وكافة منتسبيها في تعزيزعلاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، والمضي بها قدمًا نحو آفاق أشمل بما يلبي المصالح المشتركة، مثنياً على جهود البعثة في التحضير وإعداد برنامج عمل الوفود الرسمية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في هذه الدورة.
وأكد وزير الخارجية على أهمية تضافر جهود الجميع من أجل مشاركة فعالة تحقق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين، وإبراز مكانتها في هذا المحفل الدولي المهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم.
وتم خلال اللقاء استعراض جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات رفيعة المستوى التي ستعقد بهذه المناسبة، وبرنامج عمل وفد مملكة البحرين واللقاءات الثنائية التي سيعقدها وزير الخارجية مع نظرائه من وزراء الدول الشقيقة والصديقة، واللقاءات الوزارية المشتركة التي تعقد مع وزراء خارجية الدول والتكتلات العالمية.
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