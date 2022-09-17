اخبار الخليج – وزير الخارجية يلتقي بأعضاء وفد البحرين المشارك في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

محمد بن مسعود - الدمام - قام‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬اليوم،‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬البعثة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

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والتقى‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬مع‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬فارس‭ ‬الرويعي،‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬وأعضاء‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬والوفد‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭. ‬

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وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬للجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬لتنفيذ‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للمملكة‭ ‬وابراز‭ ‬منجزاتها‭ ‬الحضارية‭ ‬ورعاية‭ ‬مصالحها‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬

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‭ ‬وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالعمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬البعثة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبيها‭ ‬في‭ ‬تعزيزعلاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬المختلفة،‭ ‬والمضي‭ ‬بها‭ ‬قدمًا‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أشمل‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬البعثة‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬وإعداد‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الوفود‭ ‬الرسمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭. ‬

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وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مشاركة‭ ‬فعالة‭ ‬تحقق‭ ‬أهداف‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإبراز‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الدولي‭ ‬المهم،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليهم‭. ‬

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وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وبرنامج‭ ‬عمل‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واللقاءات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬سيعقدها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬واللقاءات‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬والتكتلات‭ ‬العالمية‭.‬