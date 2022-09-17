اخبار الخليج – وزير البلديات والمدير التنفيذي للانتخابات يتفقدان جداول الناخبين للانتخابات البلدية في بلدية المنطقة الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك،‭ ‬إن‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬أحد‭ ‬روافد‭ ‬المشروع‭ ‬التنموي‭ ‬الشامل‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬لتفقد‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين‭ ‬للانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالرفاع،‭ ‬بمشاركة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للانتخابات،‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة،‭ ‬ورفقة‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البلديات‭.‬

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وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬شكلت‭ ‬فرقاً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬بلدية‭ ‬لتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬وتوعية‭ ‬المترشحين‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬تراخيص‭ ‬الخيام‭ ‬الانتخابية‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات،‭ ‬بمتابعة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬حيث‭ ‬ستباشر‭ ‬الفرق‭ ‬عملها‭ ‬الفعلي‭ ‬فور‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬موعد‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬كتيب‭ ‬يتضمن‭ ‬الإرشادات‭ ‬واللوائح‭ ‬المنظمة‭ ‬للعملية‭ ‬سيتم‭ ‬توزيعه‭ ‬على‭ ‬المرشحين‭.‬

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وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البلديات‮»‬‭ ‬استكملت‭ ‬إجراءاتها‭ ‬واستعداداتها‭ ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لتنظيم‭ ‬وتنسيق‭ ‬العملية‭ ‬الدعائية‭ ‬والإعلانية‭ ‬للانتخابات‭ ‬المقبلة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬عينت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله،‭ ‬منسقاً‭ ‬للوزارة‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للانتخابات‭.‬

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‏‎واوضح‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬استلمت‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬عرضها‭ ‬إلكترونياً‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مراكز‭ ‬بلدية‭ ‬وهي‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ (‬البسيتين‭) ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ (‬عالي‭)‬،‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ (‬فرع‭ ‬الرفاع‭)‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬إن‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين‭ ‬للانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬بجانب‭ ‬وجودها‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للانتخابات‭ ‬www.vote.bh‭ ‬فإنها‭ ‬تعرض‭ ‬أيضاَ‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬البلديات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬15‭ ‬ولغاية‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء‭. ‬

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وقال‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬إن‭ ‬الزيارة‭ ‬بمعية‭ ‬مدير‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للانتخابات‭ ‬هي‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬الاستعدادات‭ ‬المتكاملة‭ ‬للبلديات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وسير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الانتخابي،‭ ‬منوها‭ ‬بوعي‭ ‬المواطنين‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الرابط‭ ‬الالكتروني‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬ضمن‭ ‬الكشوفات‭ ‬الانتخابية‭ ‬إلكترونياً،‭ ‬والمشاركة‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬العرس‭ ‬الديمقراطي‭. ‬

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للانتخابات،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ولكافة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬التنفيذية‭ ‬التابعة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتسهيل‭ ‬لعرض‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬مقار‭ ‬البلديات‭ ‬الثلاث‭.‬

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وأشار‭ ‬المستشار‭ ‬حمزة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عرض‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬مقار‭ ‬البلديات‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيداً‭ ‬لدور‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

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وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬كما‭ ‬أن‭ ‬عرض‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬مقار‭ ‬البلديات‭ ‬يأتي‭ ‬انعكاساً‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للتسهيل‭ ‬على‭ ‬الناخبين‭ ‬ممن‭ ‬تحق‭ ‬لهم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وغير‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬اشترط‭ ‬المشرع‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬مالكين‭ ‬لعقار‭ ‬مسجل‭ ‬باسمهم‭ ‬في‭ ‬دائرتهم‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وسائل‭ ‬أخرى‭ ‬لتحقق‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬الاسم‭ ‬في‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين‭ ‬كالموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للانتخابات‭ ‬واللجان‭ ‬الاشرافية‮»‬‭.‬

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هذا‭ ‬وتمتد‭ ‬عملية‭ ‬عرض‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬مقار‭ ‬البلديات‭ ‬لغاية‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وهي‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬المعلن‭ ‬عنها‭ ‬لعرض‭ ‬جداول‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬اللجان‭ ‬الإشرافية‭ ‬الثلاث‭ ‬لانتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬وهي‭ ‬لجنة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ومقرها‭ ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬ولجنة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬ومقرها‭ ‬مدرسة‭ ‬يثرب‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬ولجنة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ومقرها‭ ‬مدرسة‭ ‬المستقبل‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬للانتخابات‭ ‬www.vote.bh‭.‬