اخبار الخليج – وزير البلديات والمدير التنفيذي للانتخابات يتفقدان جداول الناخبين للانتخابات البلدية في بلدية المنطقة الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير شؤون البلديات والزراعة، سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، إن المجالس البلدية أحد روافد المشروع التنموي الشامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير المبارك، اليوم السبت، لتفقد جداول الناخبين للانتخابات البلدية في مقر بلدية المنطقة الجنوبية بالرفاع، بمشاركة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات، المستشار نواف عبدالله حمزة، ورفقة أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من المسؤولين في البلديات.
وأكد الوزير المبارك أن الوزارة شكلت فرقاً من كل بلدية لتسهيل إجراءات الدعاية الانتخابية وتوعية المترشحين والحصول على تراخيص الخيام الانتخابية وتوفير الدعم اللازم قبل موعد الانتخابات، بمتابعة مباشرة من وكيل شؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، حيث ستباشر الفرق عملها الفعلي فور الإعلان عن بدء موعد الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى وجود كتيب يتضمن الإرشادات واللوائح المنظمة للعملية سيتم توزيعه على المرشحين.
وأوضح الوزير الى أن «البلديات» استكملت إجراءاتها واستعداداتها عبر الأجهزة التنفيذية لتنظيم وتنسيق العملية الدعائية والإعلانية للانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة عينت مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله، منسقاً للوزارة مع اللجنة التنفيذية للانتخابات.
واوضح الوزير المبارك أن وزارة البلديات استلمت جداول الناخبين وقد تم عرضها إلكترونياً في 3 مراكز بلدية وهي بلدية المحرق (البسيتين) وبلدية المنطقة الشمالية (عالي)، وبلدية المنطقة الجنوبية (فرع الرفاع)، مشيراً الى إن جداول الناخبين للانتخابات البلدية بجانب وجودها على الموقع الرسمي للانتخابات www.vote.bh فإنها تعرض أيضاَ في مراكز البلديات من تاريخ 15 ولغاية 21 سبتمبر الجاري من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساء.
وقال سعادة الوزير إن الزيارة بمعية مدير اللجنة التنفيذية للانتخابات هي للاطمئنان على الاستعدادات المتكاملة للبلديات التي تقدمها للمواطنين، وسير العمل في المركز الانتخابي، منوها بوعي المواطنين وخاصة في استخدام الرابط الالكتروني للتأكد من الأسماء ضمن الكشوفات الانتخابية إلكترونياً، والمشاركة بفعالية في العرس الديمقراطي.
من جانبه، أعرب المستشار نواف عبدالله حمزة، رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات، عن شكره وتقديره لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة ولكافة العاملين في الأجهزة التنفيذية التابعة لشؤون البلديات، على ما قدموه من دعم وتسهيل لعرض جداول الناخبين في مقار البلديات الثلاث.
وأشار المستشار حمزة إلى أن عرض جداول الناخبين في مقار البلديات يأتي تأكيداً لدور المجالس البلدية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضاف قائلاً: «كما أن عرض جداول الناخبين في مقار البلديات يأتي انعكاساً للجهود المبذولة للتسهيل على الناخبين ممن تحق لهم المشاركة في الانتخابات البلدية من المواطنين وغير المواطنين الذين اشترط المشرع أن يكونوا مالكين لعقار مسجل باسمهم في دائرتهم الانتخابية، وذلك إلى جانب وسائل أخرى لتحقق من إدراج الاسم في جداول الناخبين كالموقع الالكتروني للانتخابات واللجان الاشرافية».
هذا وتمتد عملية عرض جداول الناخبين في مقار البلديات لغاية 21 سبتمبر الجاري، وهي الفترة نفسها المعلن عنها لعرض جداول الناخبين في اللجان الإشرافية الثلاث لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وهي لجنة محافظة المحرق ومقرها مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين، ولجنة المحافظة الشمالية ومقرها مدرسة يثرب الإعدادية للبنات، ولجنة المحافظة الجنوبية ومقرها مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات www.vote.bh.
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