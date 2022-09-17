محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – الوكيل المساعد للمنافذ و البحث و المتابعة بشؤون الجنسية يشارك برنامج تحديد هوية المسافرين التابع لمنظمة الطيران المدني الإيكاو

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الوكيل المساعد للمنافذ و البحث و المتابعة بشؤون الجنسية يشارك برنامج تحديد هوية المسافرين التابع لمنظمة الطيران المدني الإيكاو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.