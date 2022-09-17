المملكة الأولى عالميا في الإنفاق العسكري من الناتج المحلي

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وتعتبر روسيا ثاني أعلى دولة إنفاقا من حيث نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي ضمن الدول المذكورة بالقائمة وذلك بنسبة 4.1%.إلى ذلك ارتفع إنفاق الصين على القطاع العسكري خلال 27 عاما على التوالي وبلغت قيمة الارتفاع 148 مليار دولار بنسبة 100.2% منذ عام 2012.
وتشكل الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين 50% من الإنفاق العسكري عالميا بقيمة تقارب 1.1 تريليون دولار.
وبلغ إجمالي الإنفاقات العسكرية في العالم 2.1 تريليون دولار في عام 2021، وهي السنة السابعة على التوالي التي يرتفع فيها الإنفاق العسكري العالمي.
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