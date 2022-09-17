المملكة الأولى عالميا في الإنفاق العسكري من الناتج المحلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حلت المملكة في المرتبة الأولى عالميا في الإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي بما نسبته 6.6%، فيما تعد الدولة الوحيدة ضمن قائمة أعلى 10 دول إنفاقا على القطاع العسكري والتي لم ترفع إنفاقها في عام 2021، وفقا لما أكده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتعتبر روسيا ثاني أعلى دولة إنفاقا من حيث نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي ضمن الدول المذكورة بالقائمة وذلك بنسبة 4.1%.

إلى ذلك ارتفع إنفاق الصين على القطاع العسكري خلال 27 عاما على التوالي وبلغت قيمة الارتفاع 148 مليار دولار بنسبة 100.2% منذ عام 2012.

وتشكل الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين 50% من الإنفاق العسكري عالميا بقيمة تقارب 1.1 تريليون دولار.

وبلغ إجمالي الإنفاقات العسكرية في العالم 2.1 تريليون دولار في عام 2021، وهي السنة السابعة على التوالي التي يرتفع فيها الإنفاق العسكري العالمي.