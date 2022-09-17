شكرا لقرائتكم خبر محاضرة للتعريف بخطورة السمنة وأضرارها على صحة القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح مدير عام خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي أن المبادرة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب، حيث جرى مشاركة الحضور من خلال تدريب عملي عن أهم الإسعافات الأولية اللازمة في بعض الحالات الطارئة، مشيرا إلى أن المحاضرة تندرج ضمن برامج أمانة جدة للمسؤولية الاجتماعية، حيث تسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع كافة لدعم أنشطتها وأهدافها في شتى المجالات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، نظمت أمانة محافظة جدة بمقرها الرئيس محاضرة توعوية وتثقيفية تهدف إلى التعريف بأضرار السمنة على صحة القلب والجسد وكيفية الوقاية لتجنب الإصابة بعدد من الأمراض، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للأمانة لنشر الوقاية الصحية بين منسوبيها وأفراد المجتمع عبر التوعية الوقائية.وأوضح مدير عام خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي أن المبادرة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب، حيث جرى مشاركة الحضور من خلال تدريب عملي عن أهم الإسعافات الأولية اللازمة في بعض الحالات الطارئة، مشيرا إلى أن المحاضرة تندرج ضمن برامج أمانة جدة للمسؤولية الاجتماعية، حيث تسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع كافة لدعم أنشطتها وأهدافها في شتى المجالات.

كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة للتعريف بخطورة السمنة وأضرارها على صحة القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.