قلعة «الحمى».. صرح تاريخي على ضفاف وادي ضمد

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ويحكي تباين تلك المواقع بين مدن وبلدات أثرية وقلاع وبيوت ومساجد تاريخا حضاريا مجيدا، وذلك من خلال ما يحويه من صخور وأعمدة وفخار وكتابات ونقوش وزخرفات خاصة.ومن تلك المواقع الأثرية قلعة «الحمى» التاريخية الواقعة على بعد نحو 20 كم إلى الشرق من محافظة ضمد، والمطلة على ضفاف وادي ضمد أشهر أودية تهامة، والتي بناها الحسين بن علي آل خيرات، سنة 1256هـ، على شكل مربع وأطوال أضلاعها (100×100م) ، وهذه الأطوال غير واضحة الآن على الأقل من الجهة الغربية، وذلك نظرا لوجود منزل حديث ملاصق لهذا الجزء من القلعة.
وأوضح المدير أن مادة البناء المستخدمة في القلعة والتي ما زالت بعض أجزائها شامخة حتى الآن، هي الأحجار البركانية والآجر وخصوصا في الأجزاء العلوية، أما الأساسات المرتفعة إلى نحو متر ونصف المتر فجميعها مبنية من أحجار بركانية صلدة أكبر حجما من تلك الأحجار التي استخدمت بالتعاقب مع الآجر في الأجزاء التي تعلو الأساسات، حيث تتألف القلعة من نماذج بسيطة من الأشكال الهندسية في أعلى جدران حجراتها من الخارج، وأعلى البرج الشمالي الشرقي، وقد جرى تنفيذها بطريقة صف الآجر وترتيبه على هيئات مربعات ودوائر، كما استخدمت الأخشاب لحمل الأسقف التي تساقطت الآن بكاملها.
قرية الحمى
- مبنية من الصخور والطوب الأحمر المحروق
- تتكون من طابقين والغرف مبنية بطريقة متلاصقة
- لها مداخل ذات عقود مدببة
- للقلعة فناء وتوجد حولها آثار بئر
- تحتوي على مخازن لجمع المحاصيل الزراعية
- ارتفاع جدرانها الباقية حتى الآن إلى 8 م
- بها برجان أحدهما في الجهة الشمالية الشرقية
- البرج الشرقي لم يبق منه إلا أطلاله
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