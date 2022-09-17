شكرا لقرائتكم خبر 30.8 % من الجامعيات عرضة لاكتئاب «عسر الطمث» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت دراسة سعودية حديثة أجريت على 487 طالبة في إحدى الجامعات السعودية أن 30.8% منهن يعانين «عسر الطمث» الذي يسبب آلاما تتطلب تناول أدوية مسكنه، وبالتالي فهن أكثر عرضة لمخاطر الاكتئاب، وذلك بحسب المشرف على الدراسة استشاري وأستاذ الطب النفسي المساعد بكلية الطب في جامعة الأميرة نورة الدكتورة ديمة العتيق.

جاءت الدراسة بعنوان عسر الطمث (آلام الدورة الشهرية) وأعراض الاكتئاب لدى طالبات جامعة سعودية، ونشرت في مجلة علمية محكمة 6 سبتمبر الحالي، وهدفت إلى قياس مدى انتشار عسر الطمث (آلام الدورة) لدى طالبات الجامعة وعلاقته بالاكتئاب.

القائمون عليها:





الدكتورة ديمة العتيق، استشاري وأستاذ الطب النفسي المساعد بكلية الطب في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.



الطالبات لولوة بن سويدان، لينة الأزوري، مرام القرني، مريم آل حسين، رغد الزهراني، وريما الجهني.



حجم العينة ونوعها:





تشمل الدراسة 487 طالبة أعمارهن فوق 17سنة ويتحدثن اللغة العربية.



طريقة جمع المعلومات:





تم استخدام استبيان عبر الإنترنت مصمم مسبقا ويتم إدارته ذاتيا.



تم تسليم الاستبيان إلى رؤساء كل كلية من الطالبات وتوزيعه خلال فبراير ومارس 2021.



النتائج:

30.8 % من الطالبات لديهن عسر الطمث شديد الذي يتطلب عناية طبية ومسكنات ألم أو أعشاب. كانت المؤشرات المرتبطة بشكل ملحوظ بعسر الطمث الشديد هي: صغر السن، البلوغ المبكر (أول حيض للفتاة) استخدام مسكنات الألم أو الأعشاب، وزيارة الطبيب لآلآم الحيض، بالاضافة للاكتئاب.

وجدت الدراسة بأن الطالبات اللاتي يعانين من عسر الطمث الحاد لديهن مخاطر أكبر للإصابة بالاكتئاب. كانت العوامل الوقائية الملحوظة للإكتئاب هي: تأخر البلوغ (أول حيض للفتاة)، انتظام الدورة الشهرية منتظمة، طول مدة الدورة الشهرية

التوصيات: