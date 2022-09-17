شكرا لقرائتكم خبر إشعار سكان أم السلم وكيلو 14 في جدة بالإخلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، في إشعار سكان المناطق العشوائية في «أم السلم وكيلو 14»؛ تمهيدا لبدء أعمال الإزالة والمقررة 15 أكتوبر المقبل.

وأكدت اللجنة مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الالكتروني لأمانة جدة التي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين تسلم التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض، مبينة أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والجارية إزالتها تبلغ 30 حيا من أصل 32 حيا عشوائيا، وبانتهاء أعمال إزالة «أم السلم» و»كيلو 14» سيتم الانتهاء من أعمال إزالة جميع الأحياء المعلن عنها.

ودعت سكان الأحياء العشوائية، إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي: (صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي واسم المالك رباعي ورقم بطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كل من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتــورة الكهرباء - الماء، صورة فوتوغرافية للمبنى؛ إن وجدت، صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى؛ إن وجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية www.jeddah.gov.sa.

وأضافت أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت قنوات اتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447 أو البريد الالكتروني [email protected]، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر [email protected]

يذكر أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية، ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.