شكرا لقرائتكم خبر الصحة تلاحق التصريحات غير العلمية لوقف الإشاعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الصحة الجميع إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، فيما أكدت على جميع العاملين الصحيين بالمحافظة على ميثاق المهنة الصحية، وأنها مستمرة في رصد التصريحات غير العلمية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحماية صحة المجتمع وسلامته.

وأكدت الوزارة أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتجنب الإشاعات والمعلومات المغلوطة.

وأشارت إلى أنه على جميع العاملين الصحيين في المنشآت الصحية المحافظة على ميثاق المهنة الصحية، وأدبيات وأخلاقيات الممارس الصحي، وعدم نشر أي معلومات غير موثوقة علميا، والتي لا تستند على أسس ومعايير طبية دقيقة، أو بدافع الإثارة.

جاء ذلك بعد رصد عدد من التصريحات خلال الأيام الماضية لا تستند على معلومات علمية موثوقة، ونشر مقاطع أثناء أداء العمل في المنشآت الصحية.

وشددت الوزارة على أنها تتابع وترصد تلك التصريحات والمقاطع في قنوات التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحماية صحة المجتمع وسلامته.​

من جهة أخرى قالت وزارة الصحة «إنها قدمت خدماتها عبر برنامج الرعاية الصحية المنزلية لـ 44,113 مستفيدا، وذلك منذ بداية عام 2022م حتى نهاية يونيو الماضي.

وأشارت الوزرة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، وخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

برنامج الرعاية الصحية المنزلية:







83,532 زيارة للفرق الطبية



242 مستشفى تقدم الخدمة بالمناطق



205إجمالي عدد الفرق الطبية



كوادر البرنامج: