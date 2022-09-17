اخبار الخليج – العربي: سأترشح نيابياً.. وتواجد الصحفيين يستحق الإشادة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت‭ ‬المرشحة‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬والناشطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬حنان‭ ‬سيف‭ ‬العربي‭ ‬بأنها‭ ‬تعتزم‭ ‬الترشّح‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬ترشحت‭ ‬للانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السابقة‭.‬

ولدى‭ ‬زيارتها‭ ‬للمركز‭ ‬الإشرافي‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬أشادت‭ ‬العربي‭ ‬بتواجد‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الإشرافية‭ ‬وتغطيتهم‭ ‬للحدث‭ ‬الانتخابي،‭ ‬كما‭ ‬أشادت‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الميسرة‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬اللجان‭ ‬الإشرافية‭ ‬لنجاح‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭.‬

وأكدت‭ ‬بأن‭ ‬ترشحها‭ ‬للبرلمان‭ ‬رغبةً‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬وخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬