محمد بن مسعود - الدمام - قالت المرشحة في الدائرة السابعة بمحافظة المحرق والناشطة الاجتماعية حنان سيف العربي بأنها تعتزم الترشّح للانتخابات النيابية القادمة بعد أن كانت قد ترشحت للانتخابات البلدية في الدورة السابقة.
ولدى زيارتها للمركز الإشرافي بمحافظة المحرق مساء اليوم أشادت العربي بتواجد الصحفيين في المراكز الإشرافية وتغطيتهم للحدث الانتخابي، كما أشادت بالإجراءات الميسرة التي تتخذها اللجان الإشرافية لنجاح المسيرة الديمقراطية.
وأكدت بأن ترشحها للبرلمان رغبةً منها في التغيير وخدمة الوطن والمواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – العربي: سأترشح نيابياً.. وتواجد الصحفيين يستحق الإشادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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