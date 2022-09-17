اخبار الخليج – الدرازي: تأكدت من اسمي في الجداول.. وسأعلن برنامجي في الوقت المناسب

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬عشر‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬زينب‭ ‬الدرازي‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬الترشح‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬المقبلة‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬ذاتها‭. ‬

وقالت‭ ‬لدى‭ ‬زيارتها‭ ‬للمركز‭ ‬الإشرافي‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬قبل‭ ‬قليل»كل‭ ‬الأمور‭ ‬سليمة‭ ‬وتأكدت‭ ‬من‭ ‬بياناتي‭ ‬على‭ ‬المنصات‭ ‬الالكترونية‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬ولكن‭ ‬يوجد‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬معي‭ ‬وتم‭ ‬حالياً‭ ‬رفع‭ ‬بعض‭ ‬الطلبات‭ ‬لهم‭ ‬والبعض‭ ‬تم‭ ‬ادراجهم‭ ‬الكترونياً‭ ‬والبعض‭ ‬عند‭ ‬الحضور‭ ‬للمدرسة،‭ ‬والان‭ ‬قدمت‭ ‬لاثنتين‭ ‬غير‭ ‬مدرجين‭ ‬وننتظر‭ ‬الاجراء‮»‬‭.

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وأفادت‭ ‬بأنها‭ ‬نوت‭ ‬الترشح‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬للدورة‭ ‬المقبلة‭ ‬لأن‭ ‬لديها‭ ‬مشاريع‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬والبلديات‭ ‬حالياً،‭ ‬وستسعى‭ ‬للتنفيذ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬متابعة‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬السابق‭ ‬وتم‭ ‬انجاز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬الانتخابي‭ ‬السابق‭ ‬والمواضيع‭ ‬الأخرى‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬ولكن‭ ‬الى‭ ‬الان‭ ‬لم‭ ‬تنفذ‭. ‬

وحول‭ ‬برنامجه‭ ‬الانتخابي‭ ‬المقبل‭ ‬قالت‭ ‬الدرازي‭: ‬‮«‬برنامجي‭ ‬الانتخابي‭ ‬الجدد‭ ‬سأعلن‭ ‬عنه‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬التصريحات‭ ‬بخصوص‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬والأمور‭ ‬الجديدة‭ ‬مثل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬ستخدم‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬وهذه‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬المشاريع‭ ‬وستكون‭ ‬لها‭ ‬النصيب‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬عشر‭ ‬الشمالية،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنها‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الفقيرة‭ ‬من‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتم‭ ‬ادراج‭ ‬بعض‭ ‬المجمعات‭ ‬والبعض‭ ‬ستدرج‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭.‬