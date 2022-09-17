اخبار الخليج – الدرازي: تأكدت من اسمي في الجداول.. وسأعلن برنامجي في الوقت المناسب

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت العضو البلدي الحالي في الدائرة الثانية عشر بالمحافظة الشمالية زينب الدرازي عن إعادة الترشح في الانتخابات البلدية المقبلة عن الدائرة ذاتها.
وقالت لدى زيارتها للمركز الإشرافي بالمحافظة الشمالية قبل قليل»كل الأمور سليمة وتأكدت من بياناتي على المنصات الالكترونية من قبل، ولكن يوجد بعض الناس الموجودين في المنطقة تم التواصل معي وتم حالياً رفع بعض الطلبات لهم والبعض تم ادراجهم الكترونياً والبعض عند الحضور للمدرسة، والان قدمت لاثنتين غير مدرجين وننتظر الاجراء».
وأفادت بأنها نوت الترشح مرة أخرى للدورة المقبلة لأن لديها مشاريع كثيرة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الاشغال والبلديات حالياً، وستسعى للتنفيذ في الفترة القادمة، مشيرة الى متابعة الأمور بشكل مستمر مع العضو البلدي السابق وتم انجاز العديد من المواضيع السابقة من برنامجها الانتخابي السابق والمواضيع الأخرى تمت الموافقة عليها ولكن الى الان لم تنفذ.
وحول برنامجه الانتخابي المقبل قالت الدرازي: «برنامجي الانتخابي الجدد سأعلن عنه لاحقا في الوقت المناسب».
وأشارت الى ان هناك بعض التصريحات بخصوص الإنجازات التي تمت والأمور الجديدة مثل البنية التحتية في المنطقة وهي من المشاريع الاستراتيجية التي ستخدم المنطقة الغربية وهذه من اهم المشاريع وستكون لها النصيب في الدائرة الثانية عشر الشمالية، وذلك لأنها من المناطق الفقيرة من البنية التحتية وتم ادراج بعض المجمعات والبعض ستدرج خلال هذه الفترة.
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