اخبار الخليج – العباسي: المطلوب كفاءات شبابية لمجلس النواب

محمد بن مسعود - الدمام - قال النائب محمد العباسي خلال زيارته اليوم للمقر الإشرافي بمحافظة المحرق بأن البحرين تعيش عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا يتجلّى في الانتخابات البرلمانية والبلدية.
وتوقّع العباسي مشاركة واسعة في الانتخابات في يوم الاقتراع، حيث سيهبّ المواطنون لاختيار ممثّليهم للمجلس النيابي والمجالس البلدية.
وأكّد أن انعقاد الانتخابات دلالة على حرص القيادة الرشيدة على استمرار وتطوّر هذه التجربة الرائدة والمضي قدماً في نجاحها.
واعتبر أن الشعار الذي أعلنت عنه لجنة الانتخابات وهو «نصوّت للبحرين» يعني أن يكون تصويتنا للبحرين ومصلحتها وليس للأشخاص فحسب، بل البحرين هي المقدمة، مؤكداً على ضرورة وجود كفاءات شابة في المجلس القادم.
متوقعاً مشاركة واسعة في يوم الأقتراع بل يمكن ان تكون هي الأعلى في تاريخ البحرين.
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