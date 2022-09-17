اخبار الخليج – العباسي: المطلوب كفاءات شبابية لمجلس النواب

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬اليوم‭ ‬للمقر‭ ‬الإشرافي‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بأن‭ ‬البحرين‭ ‬تعيش‭ ‬عرسًا‭ ‬ديمقراطيًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬يتجلّى‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬والبلدية‭.‬

وتوقّع‭ ‬العباسي‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الاقتراع،‭ ‬حيث‭ ‬سيهبّ‭ ‬المواطنون‭ ‬لاختيار‭ ‬ممثّليهم‭ ‬للمجلس‭ ‬النيابي‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭.‬

وأكّد‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬الانتخابات‭ ‬دلالة‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬وتطوّر‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الرائدة‭ ‬والمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬نجاحها‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬الشعار‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬لجنة‭ ‬الانتخابات‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬نصوّت‭ ‬للبحرين‮»‬‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تصويتنا‭ ‬للبحرين‭ ‬ومصلحتها‭ ‬وليس‭ ‬للأشخاص‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬المقدمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬كفاءات‭ ‬شابة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬القادم‭.‬

‭ ‬متوقعاً‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الأقتراع‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭.‬