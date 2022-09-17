محمد بن مسعود - الدمام - قال سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن قرارًا جديدًا للدعاية الانتخابية أصبح الآن في مراحله النهائية ومن المزمع إصداره في غضون أيام، وذلك ردًا على سؤال للأيام.
إلّا المبارك أكّد أن القرار الجديد لن يتضمن تغييرات كبيرة مقارنةً بقرار الدعاية الانتخابية الصادر في العام 2018.
جاء ذلك لدى زيارته لمقر بلدية المحافظة الجنوبية للاطلاع على كشوف الناخبين للانتخابات البلدية.
كما أفاد بأن القرار سيتناول الخيم الانتخابية مع تعديلات بسيطة.
وأكّد أن التعديلات الجديدة على قرار الدعاية الانتخابية ستكون متوائمة مع النمو العمراني الذي تشهده المملكة والتغيرات في هذا المجال، وسيتضمن أسماء الشوارع والطرقات المحظور الإعلان فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير البلديات لـ «الأيام»: قرار جديد للدعاية الانتخابية والخيم خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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