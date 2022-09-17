اخبار الخليج – وزير البلديات لـ «الأيام»: قرار جديد للدعاية الانتخابية والخيم خلال أيام

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬قرارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬للدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬النهائية‭ ‬ومن‭ ‬المزمع‭ ‬إصداره‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬للأيام‭.‬

إلّا‭ ‬المبارك‭ ‬أكّد‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬لن‭ ‬يتضمن‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬مقارنةً‭ ‬بقرار‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬زيارته‭ ‬لمقر‭ ‬بلدية‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬كشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬للانتخابات‭ ‬البلدية‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬القرار‭ ‬سيتناول‭ ‬الخيم‭ ‬الانتخابية‭ ‬مع‭ ‬تعديلات‭ ‬بسيطة‭.‬

وأكّد‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬ستكون‭ ‬متوائمة‭ ‬مع‭ ‬النمو‭ ‬العمراني‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬والتغيرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وسيتضمن‭ ‬أسماء‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرقات‭ ‬المحظور‭ ‬الإعلان‭ ‬فيها‭.‬