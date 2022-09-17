محمد بن مسعود - الدمام - أكد عضو مجلس النواب أحمد السلوم أن العرس الإنتخابي بدأ بعرض كشوف الناخبين، ونحن نسعد في كل عام بهذا الحدث الديمقراطي، مشيدًا بتسهيل الإجراءات عن طريق إتاحة التأكد من إدراج الأسماء والاعتراض من خلال الموقع الإلكتروني.
وأكد أن هناك نضوج في التجربة الديمقراطية، ونحن نعول على فئة الشباب الذين يعتبرون أبناء الميثاق، فأولئك الذين ولدوا قبل 20 سنة، بات لديهم حق التصويت اليوم.
وقال إن الإجراءات هذا العام سهلة وسريعة وتم تعديل وإدراج أسماء عشرات الأشخاص الذين تواصلوا مع المكتب، والعديد منهم خارج البحرين، وبالتالي سهل عليهم الموقع الإجراء، وتجدر الإشارة إلى أن الاستجابة سريعة.
وتابع :»قمنا بحث الناخبين على التأكد من بياناتهم وهو إجراء يتطلب بضع ثوان فقط، ونشر فيديو توضيحي لآلية الاعتراض من خلال الموقع الإلكتروني»، مشيرًا لأهمية التأكد من الكشوف ليتمكن الناخب من ممارسة حقه في التصويت بسبب عدم استغلاله لهذه المرحلة المهمة.
وأشار إلى أن هناك تعاون كبير من قبل لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب.
وفيما يتعلق بأهمية مناقشة الملف الاقتصادي تحت قبة البرلمان، أكد أن ذلك مرتبط بمعيشة المواطنين واقتصاد البلد ونموه، وأن المجلس السابق بدأ بالتوازن المالي، ثم تأثر بسبب جائحة كورونا، وتم إطلاق الحزمة المالية، وأخيرًا خطة التعافي الاقتصادي، ومقابل تلك التحديات لاح بصيص أمل بتحقيق فائض مالي، وبالتالي سيبدأ المجلس القادم وسيتم وضع برنامج عمل الحكومة بوفرة وليس عجز.
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كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – السلوم: تعديل بيانات عشرات أهالي «خامسة العاصمة».. والملف الاقتصادي أولوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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