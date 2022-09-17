اخبار الخليج – السلوم: تعديل بيانات عشرات أهالي «خامسة العاصمة».. والملف الاقتصادي أولوية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬أن‭ ‬العرس‭ ‬الإنتخابي‭ ‬بدأ‭ ‬بعرض‭ ‬كشوف‭ ‬الناخبين،‭ ‬ونحن‭ ‬نسعد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إتاحة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬الأسماء‭ ‬والاعتراض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نضوج‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬ونحن‭ ‬نعول‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أبناء‭ ‬الميثاق،‭ ‬فأولئك‭ ‬الذين‭ ‬ولدوا‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬بات‭ ‬لديهم‭ ‬حق‭ ‬التصويت‭ ‬اليوم‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الإجراءات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬سهلة‭ ‬وسريعة‭ ‬وتم‭ ‬تعديل‭ ‬وإدراج‭ ‬أسماء‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تواصلوا‭ ‬مع‭ ‬المكتب،‭ ‬والعديد‭ ‬منهم‭ ‬خارج‭ ‬البحرين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سهل‭ ‬عليهم‭ ‬الموقع‭ ‬الإجراء،‭ ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستجابة‭ ‬سريعة‭.‬

وتابع‭ :‬‮»‬قمنا‭ ‬بحث‭ ‬الناخبين‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬بياناتهم‭ ‬وهو‭ ‬إجراء‭ ‬يتطلب‭ ‬بضع‭ ‬ثوان‭ ‬فقط،‭ ‬ونشر‭ ‬فيديو‭ ‬توضيحي‭ ‬لآلية‭ ‬الاعتراض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬لأهمية‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الكشوف‭ ‬ليتمكن‭ ‬الناخب‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬استغلاله‭ ‬لهذه‭ ‬المرحلة‭ ‬المهمة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والانتخاب‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأهمية‭ ‬مناقشة‭ ‬الملف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬مرتبط‭ ‬بمعيشة‭ ‬المواطنين‭ ‬واقتصاد‭ ‬البلد‭ ‬ونموه،‭ ‬وأن‭ ‬المجلس‭ ‬السابق‭ ‬بدأ‭ ‬بالتوازن‭ ‬المالي،‭ ‬ثم‭ ‬تأثر‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬الحزمة‭ ‬المالية،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ومقابل‭ ‬تلك‭ ‬التحديات‭ ‬لاح‭ ‬بصيص‭ ‬أمل‭ ‬بتحقيق‭ ‬فائض‭ ‬مالي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيبدأ‭ ‬المجلس‭ ‬القادم‭ ‬وسيتم‭ ‬وضع‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬بوفرة‭ ‬وليس‭ ‬عجز‭.‬